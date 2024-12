Équipe du Sénégal : Pape Thiaw confirmé sur le banc des Lions !

C'était prévisible. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé Pape Thiaw sélectionneur national de l'équipe A du Sénégal. La décision a été prise lors de la réunion du Comité exécutif de la FSF, tenue cette semaine. Mais elle a été rendue ce vendredi.



Le contrat non encore signé



Certes il est confirmé, mais l'ancien adjoint d'Aliou Cissé n'a pas encore signé son contrat qui devrait durer un an. Une rencontre entre Thiaw et ses supérieurs devrait se tenir prochainement pour parler des modalités. Selon la FSF, Pape Thiaw répond aux critères fixés : diplôme CAF, connaissance du foot africain, vainqueur du CHAN et qualification à la CAN 2025.



Selon nos informations, les objectifs seront d'amener l'équipe en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc et de la qualifier au mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canara.

























































Igfm