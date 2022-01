Équipe nationale du Sénégal : Nampalys Mendy, Pape M. Sarr et Saliou Ciss attendus à Bafoussam demain jeudi

L’équipe nationale du Senegal commence à retrouver le sourire. Décimée par la Covid-19, la sélection dirigée par Aliou Cissé pourrait faire le plein avant la fin de la semaine.



D’ailleurs Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Saliou Ciss qui étaient restés à Dakar, vont embarquer ce mercredi à bord de Air Ivoire à partir de 16 heures à l’aéroport international Blaise DIAGNE de Dakar selon des sources fédérales contactées par le site sudquotidien.sn, pour Bafoussam où ils sont attendus après de nouveaux tests qui ont été négatifs.



Les trois joueurs vont arriver à 1 heure du matin (jeudi) et vont passer la nuit à Douala avant de reprendre le vol pour Bafoussam, dans la journée. En revanche, BAMBA DIENG reste encore à Dakar à cause d’un nouveau test positif.



Par ailleurs, il faut que le suspense reste entier pour les cas du Capitaine KALIDOU KOULIBALY et le gardien EDOUARD Mendy. Ils ont effectué de nouveaux tests ce mercredi matin et attendent les résultats demain jeudi.



S’ils sont négatifs, ils pourraient figurer sur la feuille de match du derby sous-régional face à la Guinée. Le Sénégal croise les doigts.







































Sud Quotidien