Erreur sur les tests covid-19 / Dr. Aloyse Diouf: " Cela ne remet pas en cause la crédibilité de l’Institut Pasteur"

Le directeur de Cabinet du ministre de la Santé, Dr. Aloyse Diouf, a déclaré que l’erreur faite sur les tests covid-19 par l’Institut Pasteur au Sénégal, ne remet pas en cause la crédibilité de la fondation, à leur niveau.



« En tout cas, à notre niveau, cela ne remet pas en cause la crédibilité de l’Institut Pasteur », a réagi brièvement ce lundi, le Dr. Diouf, interrogé par nos confrères de la Radio futur média (Rfm, privée).



Vendredi, dix (10) médecins de l’ORL de l’hôpital Fann, déclarés positifs au Covid-19, sont revenus négatifs, après un second essai. Prié de s'expliquer sur l'affaire, l'Institut Pasteur a assuré n'avoir jamais dit que les résultats sont positifs, affirmant plutôt que ces derniers n'étaient pas conformes en raison d'erreurs sur la fiche de prélèvement. De nombreux prélèvements ont été effectués, ils sont revenus négatifs. Les 10 agents ont pu ainsi reprendre leur travail le même jour.



































leral