Escroquerie présumée : Wally, Thione, Viviane, Kiné Lam, tout le monde à la Dic

L’ex-animateur de la Rts Mamadou Kamité, plus connu sous le sobriquet de Guin Thieuss a été entendu par les enquêteurs de la Dic. Ce, à la suite de sa plainte déposée le 24 juillet dernier, contre ses anciens partenaires Edmond Benoît Sadio et Madiop Fall de Thiossane production. Les faits visés sont : l’association de malfaiteurs, l’escroquerie, l’abus de confiance, le trafic et la complicité de ces chefs. Guin Thieuss accuse Sadio et Fall «de l’avoir utilisé comme couverture, afin de faire entrer des gens de manière frauduleuse au Canada». Selon Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 9 août, Guin Thieuss vise également Thione Seck. Il reproche au leader du Raam Daan de lui avoir «vendu», en même temps qu’un autre promoteur basé au Texas, une même date pour un concert animé par son fils, Wally Seck : le 4 septembre. Le plaignant affirme avoir perdu dans l’opération 12 millions 300 mille francs Cfa, représentant les frais d’organisation de la soirée. Les Échos annonce que toutes les personnes citées et/ou impliquées dans cette affaire seront convoquées. Le journal cite, en plus de Thione Seck et Wally, Viviane Chidid, Kiné Lam et Aziza.