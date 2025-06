Espagne : Abdou, le migrant sénégalais devenu célèbre pour avoir embrassé une volontaire de la Croix rouge, est mort

Triste fin pour Abdou, le migrant Sénégalais devenu célèbre en 2021 pour avoir enlacé Luna, une volontaire de la Croix Rouge à son arrivée sur la plage de Ceuta en mai 2021, est décédé le vendredi 06 juin dernier. C’est ce qu’a annoncé la Commission espagnole d’aide aux réfugiés sur X (ex-Twitter).



« Aujourd’hui, nous embrassons Abdou,… »



Le jeune homme souffrait de vomissements et de maux de tête depuis quelques semaines.



« Aujourd’hui, nous embrassons Abdou, aujourd’hui nous sommes nombreux à être Luna sur cette plage de Ceuta. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches » a écrit la Commission espagnole d’aide aux réfugiés sur le réseau d’Elon Musk, un peu comme pour rendre hommage au jeune Sénégalais.

Notons qu’après son arrivée à Ceuta en 2021, Abdou avait été renvoyé au Maroc par les forces de sécurité espagnoles faute d' avocat et d'interprète.



Il travaillait comme maçon à Malaga



En 2024, il a de nouveau tenté de rejoindre l’Espagne par Lanzarote. C’est un succès. Il est hébergé dans un centre d’accueil.

Transféré ensuite à Barcelone, il fait la connaissance d’une personne avec qui il s’installe à Malaga. Dans cette ville, Abdou est employé comme maçon, jusqu’au vendredi 06 juin dernier, jour de son décès. On ignore les causes de sa mort.































































seneweb