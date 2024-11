Espagne: d'importants renforts de l'armée et de police sur les zones sinistrées, annonce Pedro Sanchez

Les intempéries survenues dans la nuit de mardi à mercredi ont « provoqué la plus grande catastrophe naturelle dans l'histoire récente de notre pays », a souligné le chef du gouvernement lors d'une déclaration institutionnelle après une réunion du comité de crise sur les inondations. Et ce d'autant que le bilan est toujours provisoire, notamment concernant le nombre de personnes disparues. Selon la presse locale, quelque 1 900 personnes étaient signalées par leurs proches comme manquant à l'appel au 112, le numéro d'urgence.



Chaque heure qui passe rend encore plus sensible l'ampleur du chaos, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau. Les secouristes s'attendent à trouver des victimes supplémentaires, notamment dans les carcasses de voitures renversées par les torrents de boue, qui jonchent encore les parkings et les rues des localités les plus affectées.



Pour faire face à cette situation, Pedro Sánchez a annoncé l'envoi de 5 000 soldats supplémentaires, comme réclamé par le gouvernement régional de Valence. Ce chiffre porte à 7 000 le nombre total de militaires déployés sur le terrain. Près de 5 000 policiers et gendarmes supplémentaires vont par ailleurs être également envoyés dans les zones affectées. Des militaires et du matériel, réclamés par les populations démunies, en raison de leur expérience des situations d'urgence.



« Je suis conscient que la réponse qui est donnée n'est pas suffisante. Je sais qu'il y a des pénuries, des services publics effondrés, des municipalités ensevelies sous la boue, des personnes désespérées à la recherche de leurs proches, des personnes qui ne peuvent pas accéder à leurs maisons détruites et ensevelies sous la boue. Je sais que nous devons faire mieux. Mais je sais aussi que nous devons le faire ensemble, unis. », a par ailleurs déclaré le Premier ministre, lors d'une déclaration solennelle du palais de la Moncloa, alors que les critiques contre le manque de réactivité des autorités ne retombent pas.



« Nous aurons le temps d'analyser s'il y a eu des négligences, de réfléchir à la manière d'améliorer la répartition des compétences face à des situations de protection civile aussi extrêmes. Nous aurons le temps de parler de l'importance des services publics et de leur renforcement dans les situations comme celle que nous vivons aujourd'hui. Le temps de parler de la nécessité de respecter les avis scientifiques et de nous adapter à la réalité du changement climatique. », a-t-il ajouté.





Mais la priorité de l'exécutif reste la recherche des disparus et la réouverture des routes pour permettre « l'acheminement » de l'aide et le rétablissement des « services essentiels », en dégageant les véhicules et les gravats qui empêchent la circulation, a assuré M. Sanchez. Dans un entretien au quotidien El País, rapporté par l'Agence France presse, le ministre des Transports, Oscar Puente, a reconnu que de nombreuses localités avaient « de sérieuses difficultés de communication parce que le réseau est pratiquement détruit ».

























































































Rfi