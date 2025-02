Espagne: une dispute entre un Sénégalais et un Gambien vire à la tragédie

Un Sénégalais âgé de 38 ans répondant au nom de Hakim est accusé d’avoir tué un jeune gambien de 30 ans, lundi dernier à San Matias, dans la municipalité de la Laguna, en Espagne. Selon le journal Les Échos qui rapporte l’information dans son édition de ce jeudi, les deux individus se sont disputés au sujet d’une maison abandonnée qu’ils occupaient.



Le journal d’ajouter que le mis en cause, Hakim, qui s’est installé en premier dans le local, ne voulait plus y voir sa victime présumée. Et après une énième dispute, le Sénégalais a poignardé son ami gambien au cou avec une arme blanche.





Arrivé en Espagne l’année dernière par une pirogue, Hakim a été arrêté et placé en détention. Il avait réussi à obtenir un permis de séjour qui lui donnait droit aux soins de santé, indique le journal.







`





















































































walf