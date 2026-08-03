États-Unis: Donald Trump au plus bas dans les sondages à trois mois des élections de mi-mandat

Washington — À l'approche des élections de mi-mandat, le paysage politique américain s'assombrit nettement pour Donald Trump. Après cinq mois d'un conflit armé en Iran dont l'issue demeure incertaine, le président des États-Unis fait face à une désaffection populaire sans précédent.

Embourbé dans cette crise internationale, le locataire de la Maison-Blanche subit de plein fouet les répercussions intérieures de ses choix stratégiques, sans pour autant manifester la moindre velléité d'inflexion politique.

Face à la publication successive d'enquêtes d'opinion défavorables, le chef de l'État maintient sa ligne de défense habituelle, martelant que « les chiffres réels sont nettement plus élevés ».

Néanmoins, les données compilées ces deux dernières semaines dessinent une réalité tout autre, confirmant une érosion historique de sa base électorale.



Selon un récent sondage de la chaîne CNN, la cote de popularité du président a sombré à 34 %, un étiage comparable à celui enregistré au lendemain du traumatisme de l'assaut du Capitole en janvier 2021.

L'institut de l'Université Quinnipiac enfonce le clou en évaluant ce soutien à seulement 32 %, scellant ainsi le plus bas niveau historique de sa présidence.



À titre de comparaison, les prédécesseurs de Donald Trump au même stade de leur second mandat bénéficiaient d'une assise plus confortable : George W. Bush affichait 37 % d'opinions favorables, Barack Obama 43 %, tandis que Bill Clinton culminait à 64 %. Dans les annales politiques modernes, seul Richard Nixon a connu une disgrâce plus profonde, tombant à 24 % au paroxysme du scandale du Watergate, à la veille de sa démission en août 1974.



Cette impopularité record s'explique principalement par le coût politique et économique du conflit iranien.

Cette offensive militaire suscite une incompréhension croissante, qui gagne désormais les rangs du Parti républicain.

Outre les réserves stratégiques, les électeurs sanctionnent l'impact direct de la guerre sur leur pouvoir d'achat.

Ce désamour global se double d'un risque électoral majeur pour la majorité sortante : le déclin du soutien à la guerre s'accompagne d'une baisse significative de la mobilisation.

À trois mois du scrutin, les électeurs républicains affichent un déficit de participation de dix points par rapport à leurs homologues démocrates, faisant peser une lourde menace sur le contrôle du Congrès.

