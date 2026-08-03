Kédougou : Démantèlement d'un réseau de stupéfiants à Sabodala, deux suspectes écrouées

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, démembrement de l’OCRTIS, a procédé à l'interpellation de deux ressortissantes maliennes, Fatim K. (18 ans) et Téné T. (21 ans), au village de Sabodala pour trafic de stupéfiants et exercice illégal de la profession de pharmacien.

À la suite d'une opération d'infiltration ayant permis de piéger l'une des suspectes lors d'une livraison de Tramadol, les enquêteurs ont saisi 313 comprimés de cet opioïde et 400 grammes de skunk, dissimulés dans le domicile des mises en cause.

Les deux femmes ont été placées en garde à vue, l'enquête se poursuivant pour déterminer l'étendue de leurs ramifications. Pour plus d'informations, consultez le journal Libération.