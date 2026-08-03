Monnaie unique de la Cédéao : la Guinée fait le choix de la prudence et privilégie le franc national

À l’approche de l’échéance cruciale fixée avant décembre pour le lancement officiel de l’éco, la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), la Guinée affiche une posture d’attentisme stratégique. Contre toute attente, Conakry a réaffirmé son attachement indéfectible au franc guinéen, érigeant sa devise nationale en symbole intangible de sa souveraineté politique et en levier indispensable à son développement économique.



Face à l’imminence de cette réforme monétaire régionale, les autorités guinéennes subordonnent leur adhésion définitive à l’obtention de garanties formelles. Conakry exige notamment des clarifications approfondies quant au régime de change qui gouvernera l’éco, ainsi qu’aux mécanismes opérationnels de sa mise en œuvre.



Au-delà des considérations de souveraineté, des facteurs structurels majeurs motivent cette réserve.

Les analystes économiques soulignent la configuration singulière du commerce extérieur guinéen : les échanges avec les partenaires de la Cédéao ne représentent que 16 % du volume global, tandis que l’Asie – au premier rang de laquelle figure la Chine – capte près de 80 % des flux commerciaux du pays.



Les prochaines réunions institutionnelles de la Cédéao s'annoncent donc décisives. Elles devront impérativement dissiper les appréhensions légitimes de la Guinée afin de sceller l’unité du bloc régional et de prémunir l’éco contre le risque d'un lancement fragilisé.

