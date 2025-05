États-Unis: Trump dévoile un projet de budget d'austérité ultra-conservateur et sécuritaire pour 2026

Les priorités de Donald Trump sont claires : il y a la sécurité intérieure, en hausse de 65%, notamment pour sécuriser les frontières. Et il y a la défense, dont le budget, qui passerait pour la première fois la barre des mille milliards de dollars, augmenterait de 13%. De l’argent, notamment pour un bouclier antimissile, ou pour le domaine spatial.



De quoi permettre à Elon Musk de gagner beaucoup d’argent avec ses sociétés spécialisées. La Maison Blanche explique que cette proposition est un projet en commun avec le département de l’efficacité gouvernementale (Doge) dirigé par le milliardaire. Il n’est donc pas étonnant que les dépenses considérées comme non prioritaires soient largement sabrées, comme elles ont commencé à l’être.





Des coupes budgétaires dans l'Éducation, l'aide internationale ou encore la rechercher sur le climat et la santé



Plus de 160 milliards de dollars d’économies sont proposés. La Maison Blanche va les chercher dans l’Éducation, l’aide internationale, les énergies propres, l’agence de l’environnement, ou la recherche dans le domaine du climat et de la santé. Il s'agit de « réduire ou de supprimer des programmes “woke” détournés contre les Américains moyens, les dépenses inutiles ou qui relèvent des États ou collectivités locales », a expliqué l'exécutif américain.





Le projet budgétaire – qui ne porte que sur la partie dépenses, sans donner d'indication sur les recettes, notamment fiscales – promet de financer des « expulsions massives et mettre un coup d'arrêt au flot d'avantages accordés sans limites aux migrants illégaux », selon la Maison Blanche.







Une « attaque en règle contre les Américains qui travaillent dur », dénoncent les démocrates



Le chef des démocrates au Sénat a immédiatement dénoncé le texte : la politique de Donald Trump « n'est rien d'autre qu'une attaque en règle contre les Américains qui travaillent dur », a déclaré Chuck Schumer dans un communiqué. « Alors qu'il éviscère les programmes de santé, qu'il attaque l'Éducation et qu'il supprime les programmes dont les familles dépendent, il finance des allègements fiscaux pour les milliardaires et les grandes entreprises », a-t-il ajouté.





Ce projet va maintenant être transmis au Congrès, jusqu’ici largement laissé de côté et qui va donc devoir prendre ses responsabilités. Ces coupes budgétaires vont parfois toucher des États ou des circonscriptions tenus par des républicains qui ne bénéficient que d’une majorité assez courte.







































Rfi