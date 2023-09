États-Unis : un suspect inculpé du meurtre de la légende du rap Tupac, 27 ans après

Un suspect a été inculpé du meurtre du rappeur Tupac Shakur, commis en 1996 et jamais élucidé, a annoncé vendredi un procureur devant un juge de Las Vegas.



C'est un tournant dans un des grands mystères de la musique. Un suspect a été inculpé du meurtre de la légende du gangsta rap Tupac Shakur, a annoncé vendredi 29 septembre un procureur devant un juge de Las Vegas. L'enquête sur ce crime commis en 1996, jamais élucidé et qui continue d'intriguer les passionnés de musique, a été relancée cet été grâce à de nouveaux éléments.



L'homme arrêté est Duane "Keffe D" Davis, un ex-membre de gang qui a de longue date reconnu qu'il se trouvait dans la voiture d'où ont été tirés les coups de feu ayant provoqué la mort du rappeur américain. Dans un livre paru en 2019, il assurait toutefois que les coups de feu avaient été tirés depuis l'arrière du véhicule alors que lui se trouvait à l'avant.



D'après les nouveaux éléments de l'enquête, qui a connu un soudain coup d'accélérateur ces dernières semaines, il y a une "forte présomption" que Duane Davis soit "responsable du meurtre de Tupac Shakur", a expliqué le procureur Marc DiGiacomo.



Perquisition à Las Vegas



Après quasiment 30 ans de mystère, l'affaire est revenue sur le devant de la scène en juillet, avec une perquisition dans une maison de Las Vegas liée à Duane Davis. La police de cette métropole du Nevada doit donner une conférence de presse à 12 h 30 (20 h GMT) pour fournir plus de détails.









































































Avec AFP