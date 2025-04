EtriLabs et la Fondation Mastercard lancent la deuxième cohorte du EdTech Fellowship

Fort du succès de la première cohorte, Etrilabs en partenariat avec MasterCard Foundation a remis ça avec le lancement, ce mardi, de la deuxième cohorte du Mastercard Foundation EdTech Fellowship. Un programme d'accélération de 8 mois suivi de 12 mois de soutien post-accélération, conçu pour fournir aux startups EdTech les ressources nécessaires pour faire évoluer leurs produits et leurs équipes. Chaque startup reçoit 75 000 dollars (43,2 millions Fcfa) en financement sans prise de participation, ainsi qu'un soutien personnalisé pour l'amélioration de ses produits, le développement de son équipe et l'acquisition d'utilisateurs.

Le programme poursuit ainsi sa mission qui est de soutenir la croissance d’un écosystème EdTech solide et durable au Bénin et au Sénégal. Au cœur de cette initiative, l’objectif est de transformer l’éducation à travers la technologie et l’entrepreneuriat. Une semaine après le Bénin, c’était au tour du Sénégal de lancer ainsi cette deuxième cohorte qui se veut plus performante que la première comme l’a fait savoir Senam Beheton. « La première cohorte a été une cohorte très réussie. On avait pour objectif d'accompagner 8 000 nouveaux apprenants par start-up, et cumulativement, sur les deux pays, on a atteint pratiquement 140 000 nouveaux apprenants en seulement huit mois. Pratiquement 50 % de ces apprenants sont des femmes, souvent issues de zones rurales. Nous sommes très fiers de ces résultats. Pour cette deuxième cohorte, l’enjeu est de faire encore mieux, en proposant des solutions qui impacteront davantage la jeunesse africaine, notamment dans les zones rurales, auprès des populations marginalisées et des femmes. Nous sommes confiants que les projets sélectionnés relèveront ce défi avec succès », a déclaré Senam Beheton, Directeur exécutif d’EtriLabs (hub d’innovation sociale dédié à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders africains).



Un soutien institutionnel fort pour renforcer l’écosystème EdTech



Présent à la cérémonie de lancement de cette deuxième cohorte, le conseiller technique au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a souligné l’importance de cette initiative pour le système éducatif. « Il y a eu beaucoup de retombées positives. La première cohorte a permis à de nombreuses start-ups d’être boostées, atteignant parfois deux à trois fois le public initialement ciblé. Cela a permis d’élever la qualité de l’offre éducative, et donc d’attirer plus d’apprenants, d’élèves et d’étudiants. Le ministère a collaboré étroitement avec EtriLabs et certaines start-ups pour les connecter aux universités et à des institutions telles que l’Office du Bac. C’est une démarche essentielle, surtout dans un pays où le taux d’échec au bac atteint 50 %. Ce qui est énorme pour un pays qui a besoin de développer ses ressources humaines. On a vu à travers les présentations que le potentiel est énorme. Je m'attends à ce que les résultats qu'ils vont atteindre soient meilleurs que la cohorte passée, surtout que cette dernière était un projet pilote. Je pense que ça va monter en puissance », a indiqué Ababacar Dieng pour lancer ce moment de connexion, de réflexion et d’alignement autour des défis et opportunités de l’EdTech en Afrique..