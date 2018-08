Evasion en Gambie : Un Sénégalais parmi les fugitifs

Spectaculaire évasion à la prison de la banlieue gambienne. Sur les 22 fugitifs, 5 ont été retrouvés. Les 17 autres dont un Sénégalais, Moussa Diouf, sont toujours recherchés. Il était détenu pour vol. Il s’agit de deux évasions à la prison de la banlieue de Banjul, la capitale gambienne. L’une, le jeudi, et l’autre, le samedi, selon les précisions du chargé des relations publiques de l’Administration pénitentiaire, Mamadou Lamine Cissé, interrogé par la Rfm. Il dit : « Les prisonniers ont profité des intempéries en passant par le plafond. Parmi ces évadés, il y a un Sénégalais. Tous les autres sont des nationaux. Ils étaient tous en détention préventive et sont détenus pour la plupart pour des faits mineurs. Mais, il y a un cas de viol. Les détenus qui se sont évadés le samedi sont tous mineurs. Et, ceux qui se sont partis ,le jeudi, des adultes ». Pour l’heure, 5 ont été retrouvés. Les 17 autres sont toujours en fuite. Dans le cadre de l’enquête qui est en cours, les 8 gardes pénitentiaires qui étaient en poste au moment des évasions, ont été arrêtés. Pour le cas de Moussa Diouf, les autorités pénitentiaires gambiennes craignent qu’il n’ait rejoint le Sénégal. La chasse à l’homme est ouverte. Le bâtiment de la prison qui date de la colonisation, est délabré. Auteur: Dié BA - Seneweb.com