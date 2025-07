Explosion d'une station-service à Rome : au moins 29 blessés

Un accident survenu dans une station-service de Centocelle, dans le sud-est de Rome, a provoqué une énorme explosion. La détonation a résonné dans toute la capitale et un épais nuage de fumée s’est également élevé, visible par une grande partie de la ville.





Selon les premières informations fournies par les pompiers, l'accident, qui s'est produit vendredi matin vers 8h20, a été provoqué par le détachement d'une pompe d'un camion-citerne lors du ravitaillement du système de distribution.



Au moins 29 personnes ont été blessées, aucune grièvement. Cinq personnes auraient été hospitalisées, toutes pour des brûlures légères et des blessures dues à des éclats de verre. Selon l'agence de presse italienne Agi, l'explosion a été si violente que des personnes se trouvant dans les appartements proches de la station-service ont également été blessées.



Dans un premier temps, seules 10 personnes auraient été blessées, dont 8 policiers. Les forces de l'ordre étaient déjà sur les lieux, ayant été appelés pour un camion qui avait heurté un pipeline, avant d’être touchés par l'explosion. On ne sait pas encore si les deux événement sont liés.





L'onde de choc de la déflagration a causé des dommages sur certains bâtiments environnants et certaines voitures ont pris feu. Les flammes se sont rapidement propagées sur un bâtiment des forces de l'ordre situé derrière la station-service.





La zone a été bouclée pour des opérations de sécurité, les pompiers s’efforçant toujours d’éteindre l'incendie dans des conditions extrêmement difficiles. Le toit du camion-citerne a été projeté à plus de 300 mètres et de petites explosions se produisent encore.



Des policiers s’occupent également de faire la circulation des alentours et une station de métro a été fermée.

L'évaluation des dégâts est en cours. Deux bâtiments et un centre sportif avec piscine ont déjà été évacués, qui, d'après les images diffusées sur les réseaux sociaux, semble être gravement endommagé. Ce centre abritait la colonie Villa De Sanctis, où 15 enfants étaient présents.







Des témoins ont raconté la scène à l'agence de presse Agi : "J'étais dans la rue et je marchais, vous ne pouvez pas comprendre, d’un coup vous voyez une boule de feu et puis la terre tremble. On aurait dit une bombe atomique", rapporte un passant encore sous le choc.



Un ouvrier travaillant sur un chantier à proximité a ajouté : "Nous étions en train de travailler quand nous avons vu le feu dans le ciel, une peur bleue". Un habitant d'un immeuble voisin raconte que "tout le bâtiment a tremblé, je suis sûr qu'on a entendu trois explosions".



Le parquet de Rome attend les premiers rapports des pompiers et de la police pour ouvrir un dossier d'enquête.