Explosion de gaz à Derklé : la piste du téléphone portable

Le bilan est passé à six morts suite à l’explosion d’un gaz butane qui a eu lieu dans une maison sise à Derklé plus précisément à la cité Crédit foncier vendredi dernier. La mère Sagar Diouf, et son fils Pape Ndiankou Diagne, qui a tenté de la sauver, sont décédés sur place.



Ses frères Khadim Diagne et Serigne Saliou, hospitalisés suite à de graves brûlures, ont succombé.



Avant le décès du père, Ibrahima Diagne, et de celui de l’aide ménagère de la famille.



Selon Source A, un téléphone portable allumé serait à l’origine du drame. Le jour des faits, retrace le journal, Sagar Diouf , 52 ans, s’activant dans la cuisine pour préparer le dîner, aurait utilisé son téléphone portable pour disposer de la lumière. Ce, alors qu’elle était à proximité de la bouteille de gaz. Ce qui aurait causé l’explosion.



Une piste qui reste à être confirmée par les limiers. L’enquête est confiée au commissariat de Dieuppeul.

























































































seneweb