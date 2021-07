Explosion des cas de Covid au Japon, les Jeux Olympiques sous état d'urgence

Tokyo n'a pas vraiment la tête aux JO. Ces derniers jours le Japon connait des chiffres de contamination au Covid-19 très préoccupants. Rien que ce vendredi, plus de 3300 personnes ont été testées positives dans la capitale, 10 000 au niveau du pays le jour précédent, un niveau jamais atteint. L'état d'urgence est prolongé et étendu à quatre nouveaux districts principalement dans la grande banlieue de la ville hôte.



"Les gens veulent juste en finir parce que tous ces états d'urgence qui ont été décrétés semblent être pleins d'incongruités et d'injustices, et fondamentalement ils sont assez opposés à l'accueil des Jeux Olympiques car ils ont le sentiment que cela se fait au détriment de l'homme de la rue", explique Ching Li Tor, journaliste local couvrant les Jeux Olympiques.



De son côté, le Comité international olympique (CIO) se défend d'avoir contribué à la dissémination du virus. Pour les organisateurs, la bulle sanitaire autour des jeux est efficace. Repoussés à l'extérieur des stades, certains fans japonais restent enthousiastes malgré tout.



"Bien que nous soyons en plein état d'urgence, le fait d'être la ville hôte des Jeux Olympiques est un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, alors nous voulions vivre l'expérience", témoigne un homme venu en compagnie d'un ami.



Une expérience qui au finale devrait coûter très cher aux japonais. Tokyo 2020 est dores et déjà l'édition des JO la plus chère de l'histoire, 15,5 milliards de dollars. Quant aux recettes attendues, elles devraient être largement revues à la baisse conséquence du huis clos.