FATICK - La Première Dame, Marième Faye Sall, éblouit de son élégance

La Première dame la plus stylée a encore frappé. Comme vous le voyez sur les images qui ont fini de faire le tour du globe, le chef de l'Etat du Sénégal et son épouse, Mme Marième Faye Sall se sont rendus à Fatick aux fins de glisser leur bulletin de vote à l’occasion des décisives élections législatives.



Toute élégante comme à l'accoutumée, Mme Sall a cette fois-ci jeté son dévolu sur un ensemble immaculé, "machalla" au ton de lait sans tâche. Et une fois qu’elle a déposé le talon de ses escarpins à la devanture du centre de vote, "Adja", comme on la surnomme, a capté tous les flashs des photographes.



Apparement soucieuse du moindre détail, la Première Dame du Sénégal a une nouvelle fois fait un sans-faute pour réaliser son devoir de citoyenne.

Et Madame, connue pour sa beauté naturelle, s'embellira de son légendaire henné . Qui dit mieux?



