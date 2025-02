Le risque d'un accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine a redonné du poil de la bête à Emmanuel Macron... Le président français a remis son costume de super diplomate... en réunissant en début de semaine dernière deux sommets avec des dirigeants européens... pour tenter de trouver une position commune alors que les émissaires américain et russe s'étaient rencontrés à Riyad sans Volodymyr Zelensky, ni représentants de l'Europe.





Face à Trump, Macron joue l'activisme diplomatique

Emmanuel Macron s'est envolé pour Washington dimanche 23 février et doit rencontrer aujourd'hui Donald Trump. Après une semaine où il a multiplié les initiatives diplomatiques, le président de la République espère convaincre son homologue américain de ne pas tout céder à Vladimir Poutine dans la négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, trois ans jour pour jour après le début de l'invasion russe.



Publié le : 23/02/2025 - 23:17



1 min

Le président français Emmanuel Macron accueille les dirigeants européens avant un sommet informel pour discuter de la situation en Ukraine et de la sécurité européenne au palais présidentiel de l'Élysée, à Paris, le 17 février 2025.

Le président français Emmanuel Macron accueille les dirigeants européens avant un sommet informel pour discuter de la situation en Ukraine et de la sécurité européenne au palais présidentiel de l'Élysée, à Paris, le 17 février 2025. AFP - LUDOVIC MARIN

Valérie Gas

Emmanuel Macron a aussi fait passer des messages à ses concitoyens, notamment lors d'un échange en direct sur les réseaux sociaux pour expliquer que la Russie constituait une « menace existentielle » pour les Européens.







Jusqu'à la veille de son départ, alors qu'il visitait le Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a envoyé des signes de son volontarisme. « Je suis déterminé », a expliqué le chef de l'État qui a dit souhaiter « un échange... amical » avec le président américain.



Encore une fois, il espère qu'il va pouvoir utiliser les liens noués avec Donald Trump pour lui faire comprendre les risques d'une capitulation face à Vladimir Poutine sur les conditions de la paix qu'il a intérêt à mettre l'Ukraine et les Européens à la table des négociations.



Réussira, réussira pas, la méthode Macron, c'est de toujours tenter.

































