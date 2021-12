Face-à-face Moou Lô vs Ama Baldé: Entre mystique, innovations et mesures sécuritaires

En effet, lors de sa convocation à l'instance de la lutte, le Comité de gestion, Luc Nicolaï a tracé les grands axes du face-à-face entre Modou Lô et Ama Baldé de ce samedi, à l'Arène nationale de Pikine.



A l'en croire, " Modou Lô est convoqué à 18h et sera escorté par une flèche, son adversaire, trente minutes plus tard, avec le même dispositif. Ama Baldé sera du même côté que Baye Mandione et Modou Lô avec Khoyantane. Chaque lutteur fera son entrée à des différents endroits ", précise -t-il.



Mesure de sécurité, près de 800 forces de l'ordre



Luc Nicolaï qui a toujours donné une place importante à la sécurité à ses manifestations, va encore frapper fort. " D'après les propos du commandant qui va gérer la sécurité, aucune armada policière de ce type, n'a jamais été mobilisée dans un combat de lutte. On va battre encore une fois un record avec l'arrivée de près de 800 éléments de la sécurité nationale ", avance le mbourois.



Ce qui lui incombe, c'est " juste de régaler les amateurs ", a-t-il clamé.



Mystique dans tous ses états