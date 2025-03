Face au non-respect des engagements : Les boulangers du Sénégal annoncent un arrêt de production de pain les 18 et 19 mars 2025

Le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) a annoncé un arrêt total de la production de pain les 18 et 19 mars 2025. Dans un communiqué relayé par Dakaractu, les boulangers dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités, ainsi que l'absence de réponse à leurs préoccupations malgré plusieurs démarches, notamment des demandes d'audience et des courriers.



Ce préavis vise à interpeller le gouvernement sur la crise qui frappe le secteur de la boulangerie au Sénégal. Le RBS souligne que la situation économique alarmante a conduit de nombreuses boulangeries à la faillite ou à de grandes difficultés financières.



C'est dans ce contexte que la décision d'un arrêt total de la production de pain a été prise pour les 18 et 19 mars 2025. Le RBS précise dans son communiqué que cette action pourrait être renouvelée tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.











































Dakaractu.com