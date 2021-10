Facebook, Instagram et WhatsApp sont en panne ce lundi

Vous avez du mal à vous connecter à Facebook ou WhatsApp aujourd'hui ? Ne vous en prenez pas à votre téléphone : les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que les messageries Messenger et WhatsApp, sont en panne ce lundi, depuis 17h45 environ, rapporte Numerama.



Ces quatre applications appartiennent au groupe Facebook.



De nombreux commentaires sur Twitter font part d'une panne sur les différentes plateformes. Des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde sont potentiellement affectés.

Le site Downdetector confirme actuellement des problèmes de connexion signalés par les utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Il montrait notamment des pannes dans des zones densément peuplées comme Washington ou Paris.