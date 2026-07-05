Fadilou Keita : « Même viré, je reste à la CDC »

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keïta, a fermement réagi à la vague de limogeages touchant plusieurs directeurs généraux fidèles au Premier ministre Ousmane Sonko.



Affichant une posture de défi face aux récentes décisions politiques, M. Keïta a tenu à clarifier son statut et son ancrage historique au sein de l’institution financière publique.



« Même viré, je reste à la CDC », a martelé le Directeur général.



Pour justifier son propos, Fadilou Keïta a rappelé sa longue trajectoire au sein de la structure, mettant en avant sa résilience face aux régimes précédents :



« J’ai fait 15 ans à la CDC, personne ne pouvait rien contre moi. Même l’ancien directeur général Aliou Sall m’a trouvé là-bas (…) Quand Macky Sall a voulu nous récupérer des mains d’Ousmane SONKO avec des milliards c’était en 2019. Nous avons résisté ».



Fadilou Keita s’exprimait en marge du lancement de la vente des cartes de membre de Pastef.



Le patron de la CDC a également assumé ouvertement son engagement politique de longue date aux côtés du leader du Pastef, précisant qu’il menait déjà ses activités d’opposant sous l’ancien magistère.



« C’est de là-bas que je sortais pour aller faire mes activités politiques avec Ousmane Sonko. Donc Rien ne peut nous dissuader », a-t-il conclu.















































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