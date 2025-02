Farba Ngom visé par deux procédures

Face au Juge Idrissa Diarra, Farba Ngom et ses avocats ont failli tomber des nues. Alors qu’on parle d’un présumé blanchiment portant sur 125 milliards F Cfa, Farba et ses conseils ont appris séance tenante qu’il a deux procédures enclenchées contre lui, raporte L’OBS. «Les avocats pensaient qu’il s’agissait d’une seule procédure, alors qu’en réalité, le Procureur, dans son réquisitoire, fait état de deux dossiers, de deux procédures. Pour la première, il y avait un communiqué du Parquet financier. Et aujourd’hui, on leur dit qu’il y en a une deuxième qui concerne Farba Ngom.» Le Juge a remis aux avocats de Farba deux dossiers volumineux. «C’est des centaines de pages et c’est pourquoi, ses avocats ont demandé un report de quelques jours pour pouvoir formuler des contestations sérieuses, pour éviter le mandat de dépôt. Parce que si on ne consigne pas les montants visés, il faut des contestations sérieuses.»



«Moins de 7 milliards F Cfa imputés à Farba»





Depuis l’éclatement de cette affaire, l’accusation parle de 125 milliards F Cfa. Mais selon des sources, ce qui est reproché à Farba est loin des 125 milliards FCFA. «Il y a beaucoup de spéculations dans ce dossier. Farba n’a jamais géré des deniers publics alors, on ne peut pas lui reprocher le délit de complicité d’escroqueries sur des deniers publics ou de blanchiment d’argent. L’Etat ne lui a jamais payé un seul rond venant du Trésor public. La vente de créances à Tahirou Sarr ne dépasse pas les 7 milliards. Les accusations contre Farba ne reposent sur rien. Il a des preuves, les sommes incriminées n’ont jamais transité via un seul de ses comptes de Farba Ngom.» Mais de sociétés écrans gérés par des proches, selon l’accusation. Ce que réfutent les avocats du maire des Agnam (lire par ailleurs).



































Rewmi