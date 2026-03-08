Faux monnayage : 987 coupures de 100 dollars découvertes à Ziguinchor

La collecte de données est effectuée par la brigade commerciale des douanes de Séléty, une division de la subdivision Ziguinchor, Direction régionale des douanes du Sud. L’intervention est le résultat de l’exploitation d’informations concernant un commerce international de faux billets entre le Sénégal et une nation voisine.



C’est de cette façon que les membres de la BC de Séléty ont mis en place une action de suivi et d’observation des individus soupçonnés.



Deux personnes ont été arrêtées : l’une, originaire du Sénégal, et l’autre, de nationalité étrangère, au centre de Ziguinchor. Ils avaient en leur possession 987 faux billets de 100 dollars. On estime que la valeur des faux billets confisqués s’élève à plus de 55 millions de F CFA.

















































Walf