Faux monnayage à Thiaroye Azur : Les douanes frappent un grand coup avec une saisie de plus de 6 milliards F CFA

Les services des douanes sénégalaises ont réalisé une saisie exceptionnelle de faux billets d’une contrevaleur de plus de 6 milliards 24 millions de francs CFA, le 15 avril 2026 à Thiaroye Azur, dans la banlieue dakaroise.

"Il s’agit de 15 000 coupures de 500 euros et 20 000 coupures de 100 dollars, soit 35 000 coupures au total. L’opération, qui a duré près de deux semaines, a permis d’appréhender le faussaire dans une auberge située à Thiaroye Azur où le lavage des billets saisis devait se faire. Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’établir que le prévenu, de nationalité sénégalaise et se présentant comme guérisseur traditionnel, est membre d’un réseau qui opère entre un pays limitrophe et le Sénégal", indique le communiqué de la douane.

L’opération a été menée par la brigade mobile des douanes de Pikine, relevant de la subdivision de Dakar-Extérieur (direction).

À travers cette action d’envergure, l’Administration des douanes réaffirme sa ferme volonté de combattre le faux monnayage, un fléau qui menace la stabilité du système économique et financier.



















































































































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