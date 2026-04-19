Lamb : Ada Fass crée la sensation et s’impose contre Eumeu Sène !

Phénoménal Ada Fass a réussi son défi. Challenger devant l’ancien Roi des Arènes, le tombeur de Liss Ndiago a déjoué les pronostics en venant à bout de Eumeu Sène.



Le combat n’a pas duré plus de cinq minutes. Après un round d’observation de trois minutes, Ada Fass déclenche les hostilités. Eumeu Sène réplique par des coups de poing mais Ada Fass opte pour la lutte et tente un plaquage. Cette stratégie est contrée par Ada Fass qui enchaîne par une technique de fauchage de jambe et fait tomber Eumeu Sène. Magnifique victoire de Ada Fass qui crée la sensation.



Après avoir échoué devant Lac 2 la saison dernière, Ada Fass enregistre son premier succès face à un ténor de l’arène. Avec désormais quatorze victoires à son actif, il devient un candidat sérieux pour challenger le nouveau Roi des Arènes, Sa Thiès.











































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