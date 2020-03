Fès : arrestation d’une femme pour publication en ligne de contenus mensongers

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que la propriétaire de la chaîne Youtube “Me Naïma” avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle nie l’existence de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) et incite à ne pas mettre en application les recommandations de prévention et les décisions préventives ordonnées par l’autorité publique pour faire face à la propagation de ce virus.







Suite à ces déclarations mensongères, plusieurs citoyens ont porté des plaintes électroniques devant le parquet compétent et les services de la police judiciaire, ajoute la même source.



La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par la parquet général près le tribunal de première instance de Casablanca pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les réels motifs de la publication de ce contenu numérique, portant atteinte aussi bien à la sécurité sanitaire des citoyens qu’à l’ordre public, conclut le communiqué.