Fêtes de fin d’année: Le gouverneur annonce la couleur !

Le gouverneur souligne que les forces de l’ordre et de sécurité «ont reçu des instructions pour veiller à l’application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la pandémie».Ainsi, les plages seront systématiquement surveillées pour faire respecter l’interdiction de rassemblement et le contrôle du port du masque sera intensifiés «dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport public.»«Les débits de boisson aussi seront contrôlés pour y faire respecter l’heure de fermeture édictée et les mesures barrières indique Al Hassan Sall.