Fin de la brouille au sein de l’Apr à Dakar Plateau!

Dans un communiqué parvenu à Sénégo, les Apéristes de Dakar plateau disent enterrer la hache de guerre et travaillent désormais pour la réélection de leur candidat Macky Sall.

« Les mentalités ont changé au Plateau. Nous avons fait l’union sacrée autour de la personne du président car convaincus, que cette union doit être un viatique pour nous tous », déclare le coordonnateur APR de Dakar-Plateau Salihou Keïta.

« Le seul dénominateur commun est, et reste l’émergence du Sénégal, à travers les ambitions du Président Macky Sall qui se bat chaque jour, chaque nuit, pour l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Et de ce fait chaque militant doit être fier de défendre les réalisations faites depuis son accession à la magistrature suprême. Les gens pensent que le Sénégal s’arrête à Dakar. Si nous parvenons à montrer ce que le Président a réalisé en si peu de temps à l’intérieur du pays, cette opposition en perte de vitesse va sortir des salons feutrés de Dakar. Le débat est sur le concret que nous montre le Président », déclare Salihou Keïta depuis Paris.

Par conséquent, les scènes de violence qui ont eu lieu le 22 Juillet passé, décriées par l’ensemble des Apéristes de Dakar-Plateau, deviennent du passé.

Salihou Keïta, Coordonnateur Apr Dakar Plateau.