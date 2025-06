Finale de la Ligue des champions : triomphe du PSG, deux morts, 559 arrestations, en marge des festivités

Le Paris Saint-Germain a triomphé 5-0 de l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions samedi.



Le club métamorphosé par des milliards qataris, a décroché le plus prestigieux trophée du football européen pour la première fois de son histoire. Et c'est la deuxième fois qu'une équipe française remporte la C1, après Marseille il y a 32 ans.

Ce sacre a été remporté sous la direction de Luis Enrique, l'entraîneur espagnol qui a guidé le PSG dans sa transition d'une ère de recrutements spectaculaires à celle de la construction d'une véritable équipe. Une victoire aussi pour le conseiller sportif Luís Campos, l'autre artisan de la nouvelle stratégie du club.



Désiré Doué, l'attaquant français de 19 ans devenu le symbole de la nouvelle génération parisienne, a illuminé le match : deux buts, une passe décisive, le tout en un peu plus d'une heure de jeu.



Lui et le remplaçant Senny Mayulu sont entrés dans l’histoire comme les troisième et quatrième adolescents à marquer en finale de Ligue des champions, après Patrick Kluivert en 1995 et Carlos Alberto en 2004.

"Je n’ai pas de mots", a soufflé le champion après le match. "Mais ce que je peux dire, c’est : merci Paris, on l’a fait."





Achraf Hakimi et Khvicha Kvaratskhelia ont complété le doublé étincelant de Désiré Doué, scellant une victoire éclatante du PSG.





Avec ce triomphe, le club parisien a signé la plus large victoire jamais enregistrée en finale de la Ligue des champions, en 70 ans d'histoire.

Longtemps obsédé par ce trophée mythique, le PSG touche enfin au but. Jusqu’ici, le titre lui avait toujours échappé, notamment en 2020, lors de sa seule finale contre le Bayern Munich en 2020.

Cette soirée marque également la deuxième défaite de l'Inter Milan en finale en trois ans, après celle contre Manchester City en 2023.



2 morts et 559 interpellations



La victoire historique du PSG a été célébrée dans la joie par de nombreux supporters dans les rues de la capitale et partout en France.



Les scènes de liesse ont cependant rapidement dégénéré, laissant place à de nombreux débordements notamment sur les Champs-Elysées et aux abords du Parc des Princes où le match était retransmis sur écrans géants.



Deux personnes sont mortes dans la nuit. À Paris, une personne qui circulait à scooter a été percutée par une voiture et a succombé à ses blessures et à Dax, un adolescent de 17 ans a été tué à coup de couteau .

Selon la préfecture de police de Paris, 559 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre.





Sur le réseau social X, le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau a fermement condamné les agissements de "barbares venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre".