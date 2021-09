Flash météo "Météo du lundi 13/09/21 à 12h00 au mardi 14/09/21 à 12h00.

Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera marqué par des passages de nuages sur la quasi-totalité du territoire. Toutefois, des orages et pluies faibles à modérées intéresseront les localités Sud et probablement le Centre-sud (kaolack Fatick) et la Petite Côte (Mbour Dakar) durant cet après-midi et la nuit.

La chaleur restera sensible sur une bonne partie du pays, particulièrement sur les localités Nord-Est et Centre où les pics de températures journalières évolueront entre 36 et 40° C. Les visibilités seront généralement bonnes.

Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de Nord à Nord-ouest sur l’ensemble du territoire. Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les cotes senegalaises durant la période de validité du bulletin".

Source : Anacim