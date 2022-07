Fonction publique : au moins 100 000 F CFA de hausse de salaire par agent

En matière de traitement salarial, tous les agents de la Fonction publique sont désormais sur un pied d’égalité. La direction de la Solde a annoncé la bonne nouvelle hier, vendredi, dans un communiqué repris ce samedi par L’Observateur.



«Les mesures de revalorisation salariale mises en œuvre à l’occasion du paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2022, seront généralisées au profit de tous les autres corps de l’administration (magistrats, agents des hiérarchies A, B, C, D et E)», renseigne la source.



L’Observateur rapporte que les augmentations sont d’au moins 100 000 francs CFA par agent. Et la direction de la Solde informe dans son communiqué qu’une émission spéciale sera effectuée mercredi prochain pour payer aux ayants droit le rappel du différentiel des trois derniers mois.















































seneweb