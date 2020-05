Football : les clubs italiens veulent reprendre le 13 juin, le gouvernement temporise

Le football italien fera-t-il sa rentrée dans un mois tout juste ? L'assemblée générale de la Serie A a indiqué mercredi 13 mai qu'elle souhaitait reprendre le 13 juin le championnat, arrêté le 9 mars par la pandémie de coronavirus.



"En ce qui concerne la reprise des activités sportives et dans le respect des décisions du gouvernement et en conformité avec les protocoles médicaux de protection des joueurs (...), la date du 13 juin pour la reprise du championnat a été indiquée", selon un communiqué.



Feu vert des autorités... pour les entraînements



Le gouvernement doit prendre une décision mais reste très prudent quant à une reprise de la compétition. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a toutefois donné son feu vert à une reprise le 18 mai des entraînements collectifs. Les séances individuelles ont repris le 4 mai.



"Il y a quelques minutes, j'ai reçu une lettre du président de la fédération, Gabriele Gravina. Il m'a fait savoir que la fédération avait suivi toutes les recommandations du Comité technique et scientifique et avait réajusté son protocole, permettant ainsi la reprise sans autre difficulté des entraînements collectifs à partir du 18 mai", a déclaré mercredi Vincenzo Spadafora devant la Chambre des députés.



Quarantaine dès l'apparition d'un cas



Le point le plus délicat de ce protocole concerne l'obligation faite aux clubs de mettre tout leur effectif en quarantaine pour 15 jours, ainsi que le staff, dès l'apparition d'un cas positif.



Les clubs du championnat d'Italie avaient déjà plusieurs fois assuré vouloir finir la saison et avaient voté en ce sens à l'unanimité le 21 avril. Mais c'est la première fois qu'une date de reprise de la compétition est officiellement évoquée.