Forum économique de Bergamo : Maïmouna Dieye appelle à renforcer la solidarité transnationale et à investir dans les femmes de la diaspora

Placé sous le thème « Les Sénégalais de la diaspora face aux défis de la Vision Sénégal 2050 », le forum a réuni de nombreux acteurs autour des enjeux du développement inclusif.



Présente en tant que marraine, Madame Maïmouna Dieye, Ministre de la Famille et des Solidarités, a souligné d’entrée « la place stratégique de la diaspora dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 », notamment à travers « l’axe consacré au capital humain et à l’équité sociale »



Dans un discours mobilisateur, elle a fixé trois grandes priorités : « Encourager l’engagement actif des Sénégalais de l’extérieur, renforcer la solidarité comme levier de réduction des inégalités, et stimuler l’investissement pour promouvoir l’entrepreneuriat. »





Le forum a également été marqué par un panel sur l’autonomisation économique durable des femmes, coanimé par Madame le Ministre et le Directeur des Partenariats du fonds de garantie d’investissement prioritaire (FONGIP). Cette session a permis de partager « des solutions concrètes pour accompagner le leadership économique féminin dans la diaspora ».





En déclarant officiellement le forum ouvert, Madame Dieye a lancé un appel fort à l’endroit des femmes. « Renforçons la solidarité transnationale, investissons dans les femmes et valorisons pleinement le potentiel des Sénégalaises, qu’elles soient au pays ou à l’étranger. »















































Le Soleil