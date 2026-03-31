France-Sénégal : Pape THIAW répond à MBAPPÉ

"C’est bizarre de voir RMC ici, chez nous. Le Sénégal est suivi, tant mieux. Pourvu que cela continue. La déclaration de Kylian, c’est un grand joueur. Il connait le football. De toute façon, on y va pour exister, et non seulement pour jouer contre la France. On y va match par match."



CAN et matchs amicaux



"Après la CAN, je n’ai pu tenir la conférence de presse. Le Sénégal est la meilleure équipe, sur toutes les statistiques. On s’est procuré d’occasions, moins de but, deuxième meilleure attaque. On pouvait même le gagner sans les prolongations en finale. Maintenant, on passe à Coupe du monde. Les joueurs ont envie de participer. Il reste deux mois. Après le Pérou, il faudra bien joueur contre la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs dont les champions d’Afrique. A partir de jeudi, ce sera difficile de dormir car il y a des choix à faire", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match amical contre la Gambie à Dakar.













































































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