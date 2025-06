Frappes meurtrières sur Israël

Israël dispose d’un système de défense aérienne multicouche, Tsahal dit intercepter la plupart des missiles et des drones, mais certains passent à travers les mailles du filet protecteur.





Depuis vendredi treize mort et les blessés se comptent par centaines selon les services de secours.

Le Premier ministre israélien promet que l'Iran paiera pour la mort "des femmes et des enfants innocents."



Les bombardements iraniens ont notamment touché la région de Tel-Aviv, l’ouest de Jérusalem et la Galilée.



Les sirènes d’alerte anti-aérienne laissent peu de temps aux habitants pour rejoindre les abris.





Les services de secours épaulés par des volontaires cherchent les survivants sous les gravats des immeubles et des maisons effondrés.



Les rescapés qui sortent des abris et découvrent l’étendu des ruines ne comprennent pas comment ils ont survécu.





Israël a lancé vendredi une série de frappes sur les cibles militaires et nucléaires en Iran.

Selon Benyamin Netanyahou, les bombardements ont porté un « coup réel » aux efforts de l’Iran pour obtenir l’arme atomique.