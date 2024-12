Frappes russes sur Kyiv, l'ambassade du Portugal touchée

De fortes explosions ont retenti à Kyiv ce vendredi matin, après une alerte aux missiles balistiques. Des débris de missiles russes sont tombés dans les districts de Holosiiv, Solomianskyï, Chevtchenkivskyï et Dniprovskyï de la capitale ukrainienne, après avoir été interceptés par la défense aérienne ukrainienne.



"Il y a des incendies sur les toits des bâtiments, des voitures brûlent également. La conduite principale de chauffage dans le district de Holosiiv a également été endommagée", a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.



Selon les dernières informations, une personne a été tuée et au moins onze ont été blessées.





L'ambassade du Portugal touchée



Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a indiqué que l'ambassade du Portugal avait été touchée lors de cette attaque. De même, selon lui, que des installations diplomatiques d'autres pays, comme l'Argentine et l'Allemagne.



Paulo Rangel a qualifié cela d'"absolument inacceptable".



L'administration militaire de la ville de Kyiv a déclaré que les forces russes avaient lancé une attaque combinée de missiles. Selon les premières informations, des missiles hypersonique air-sol Kinjal lancés à partir d'un avion de chasse MiG-31K et des missiles balistiques Iskander/KN-23 ont été utilisés.



Kyiv a également été attaquée par des drones, qui ont tous été abattus, selon l'armée ukrainienne.



Les troupes russes ont également bombardé la ville de Kherson à l'artillerie lourde, des immeubles d'habitation ont été endommagés. Selon les dernières informations, une personne a été tuée et six autres ont été blessées.



Vendredi soir, cinq personnes ont été blessées à la suite d'un tir de missile russe sur Kryvyï Rih, des immeubles d'habitation ont été endommagés.