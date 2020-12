Fronde des 53 conseillers au Palais : “Une œuvre de personnes malintentionnées”, dixit Oumar Sow

"Ils doivent nous dire quel genre de conseillers ils sont”



“Le palais n’est pas un lieu pour s’enrichir. Il faut savoir que le Président de la République a plusieurs types de conseillers. Et la présidence est un lieu pour travailler dignement et être au service du Sénégal. Ceux qui ont fait cette sortie doivent nous dire quel genre de conseillers ils sont. Nous sommes dans un cabinet qui marche très bien avec un Directeur de Cabinet. La présidence fonctionne très bien avec un Secrétaire général de la Présidence. A ce niveau il n’y a aucun problème. Donc si quelqu’un veut s’enrichir, il n’a qu’à aller voir autre chose”, à confié Oumar Sow.





Et d’ajouter : “le Président reçoit régulièrement son cabinet la dernière date de moins de 2 mois. Il a reçu tout le cabinet de chargés de missions aux conseillers passant par Ambassadeurs itinérants et ministres conseillers. Chaque membre a un rôle à jouer et il est consulté quand c’est son domaine compétent. Pour les téléphones le Président a instauré une mesure de rationalisation des dépenses de l’Etat et chaque fonctionnaire qui en a droit a un prime de téléphone qui est mis dans le salaire c’est comme les maisons conventionnées. C’est un honneur et un privilège d’être dans le cabinet du Président“.



Rappel

Selon les informations véhiculées dans la presse, ces 53 conseillers dénoncent des salaires misérables, le manque de considération : “ils n’ont ni voiture de fonction encore moins de crédit téléphonique mensuel. Pis, ils n’ont même pas de bureau et ne sont jamais reçus par le Président y de la République. Certains d’entre-eux arpentent les transports en commun pour venir au palais pour travailler”.





































