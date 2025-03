Fuite gaz GTA : Legs Africa dénonce le silence du Sénégal

Alors que les autorités mauritaniennes ont annoncé une enquête pour connaître les causes de la fuite et publié des communiqués pour informer leur population, le Sénégal avec qui il partage la plateforme GTA reste jusque-là muet sur le sujet. Une attitude qui n’est pas la bonne posture à tenir, selon le président de l’ONG Legs Africa.



Elimane Haby KANE qui s’est fendu d’un communiqué pour dénoncer le silence des autorités sénégalaises, car selon lui, «les citoyens sénégalais et particulièrement les riverains des infrastructures d’exploitation du gaz restent sans information officielle ni de la part de l’Etat du Sénégal, ni de l‘exploitant principal BP et de PETROSEN qui représente l’Etat du Sénégal dans le consortium GTA ».





Legs Africa, qui se dit inquiet sur l’impact de cette fuite dans l’environnement, rappelle que «l’Etat du Sénégal a ses obligations légales et ses engagements en matière de gouvernance responsable et durable des ressources naturelles pour satisfaire rapidement à son devoir de transparence et d’information publiques ».



À ce titre, elle demande à ce que «toutes les conséquences soient tirées et quelles soient suivies de mesures prises à cet événement préoccupant en garantissant la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux des opérations pétrolières et gazières ».





















































Walf