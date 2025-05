GFM rend visite à l’Archevêque à Dakar : un engagement réaffirmé en faveur du vivre-ensemble

Dans une dynamique de dialogue interreligieux et de solidarité spirituelle, une délégation du Groupe Futurs Médias, dirigée par son Directeur général, Birane Ndour, s’est rendue ce vendredi 30 mai 2025 à l’Archevêché de Dakar pour une visite de courtoisie à Monseigneur André Gueye, Archevêque de Dakar.Une visite qui intervient à quelques jours du pèlerinage marial de Popenguine.



Prenant la parole, Birane Ndour a exprimé la volonté du groupe de contribuer, par la communication, à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de cohésion nationale :



« Notre délégation est composée de chrétiens et de musulmans. À travers cette démarche, nous souhaitons affirmer notre attachement au dialogue islamo-chrétien. Lors d'événements religieux comme le Magal de Touba, la Gamou ou encore les pèlerinages, notre mission est d’accompagner les fidèles, de leur permettre de vivre et de suivre ces moments à travers nos médias. »

Il a également remercié l’Archevêque pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation, tout en priant pour sa réussite dans sa mission pastorale.



En retour, Monseigneur André Gueye a salué la démarche du GFM :



« J’apprécie profondément ce que vous faites pour la communication dans ce pays. Vous contribuez à une communication de qualité, et vous apportez une solidarité spirituelle importante. Vous maîtrisez le message. Je rends hommage au Groupe, car vous êtes présents, visibles, et incontournables dans le travail de terrain. »

Poursuivant, l’Archevêque a formulé des prières pour la prospérité du groupe :



« Que le Groupe Futurs Médias continue d’être une famille soudée, que les liens créés aujourd’hui se renforcent. Que vos collaborateurs soient épanouis, heureux d’être là. Que le Bon Dieu vous accompagne dans vos projets. »



Ce moment de partage symbolise la place centrale qu’occupe la communication responsable et inclusive dans le vivre-ensemble sénégalais.

















































