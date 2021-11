GMS à Macky Sall : "Les Sénégalais ont l’impression d’avoir élu un Président présentateur de condoléances"

L'activiste Guy Marius Sagna estime que les Sénégalais ont l’impression d’avoir élu un Président "présentateur de condoléances".



"Nous voyons que vous encouragez tout ce qui peut conduire à la mort. Monsieur le président, vous êtes même le donneur d’ordre", écrit-il.



Ainsi, parmi toutes les présentations de condoléances, celle du Président des Sénégalais semble avoir le plus intrigué l'activiste.



"Monsieur le Président Macky Sall, de toutes les condoléances présentées à la suite des trois décès du convoi de Pastef, que leurs âmes reposent en paix, la vôtre est la seule à m’avoir intrigué. Je salue vos condoléances présentées. Mais je vous invite à plus et mieux pour notre pays afin que cet acte ne soit pas simple pharisianisme", écrit-il.



D'ailleurs, Sagna estime être sûr que le Président est "un bon père, époux, fils…Le débat n’est pas là".



"Président Macky Sall, ceux qu’on perd sont importants. Ceux qu’on sauve aussi.

Monsieur le président Macky Sall, vous présentez vos condoléances à Pastef or jamais les Sénégalais ne vous ont entendu dénoncer les violences subies par ce parti. Jamais je ne vous ai entendu dénoncer les violences que vos nervis ont infligées aux membres du FRAPP à Médina Wandifa, à Nianing…Justement Monsieur le Président Macky Sall, en ne dénonçant pas ces violences, vous avez donné à vos nervis un permis de violenter, d’agresser…des Sénégalais qui n’ont commis qu’un crime: celui de lutter pour un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et unie autour d’un gouvernement fédéral", déplore l'activiste.



Il ajoute: "Ne savez-vous pas monsieur le président que ces violences vont mener à la mort? Que ferez-vous après : présenter vos condoléances ? Prendre la parole pour présenter des condoléances pour nos morts, c’est bien. Prendre la parole pour sauver des vies, mettre un terme à cette violence, c’est aussi bien", a-t-il indiqué.





















seneweb