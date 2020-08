Gabon – Comment le sénégalais Harouna Sidy Sy a été sauvagement tué dans sa boutique

«Il avait fermé sa boutique. Mais un voisin l’a supplié de lui vendre quelque chose. Puis, 4 personnes l’ont attaqué. Ils avaient des machettes et des couteaux. Il a été poignardé au niveau du ventre. Un coup de machette lui a fendu la tête. Il avait été grièvement blessé», explique Elhadj Malick Ndiaye, secrétaire général des sénégalais du Gabon.



Transféré au bloc au bloc opératoire, il y rendra l’âme. Le procureur a automatiquement activé la brigade de recherche et la police judiciaire. La nuit, 3 agresseurs ont été arrêtés. Et ce matin le 4ème a été interpellé.



El Hadj Malick Ndiaye demande aux autorités diplomatiques de suivre l’affaire pour qu’elle ne reste pas impunie. Il a confié à nos confrères de la Rfm que le président de leur association a contacté l’ambassadeur du Sénégal au Gabon pour l’en informer, lui et l’attaché militaire le colonel Gora Mbaye.























































IGFM