Gabon : un discours d’investiture sous le signe de l’espoir et de la reconstruction

Ce samedi 3 mai, au Stade d’Agondge, le président Oligui Nguema a officiellement prêté serment, marquant la fin d’une transition historique et l’avènement d’une nouvelle ère pour le Gabon. Son discours, empreint de gravité et d’espoir, a été l’occasion de rappeler les enjeux fondamentaux pour le pays, tout en affirmant sa détermination à engager le Gabon sur la voie du progrès, de la justice et de la stabilité.



Le chef de l’État a débuté en rendant hommage à Dieu, source de sagesse et de discernement, tout en saluant la mémoire des pères fondateurs du pays, qui ont œuvré pour la démocratie et la souveraineté. Avec humilité, il a insisté sur le fait que cette investiture ne marque pas une victoire personnelle ou partisane, mais la renaissance d’une nation. Un moment solennel où le peuple a exprimé, par une majorité écrasante de 94,85 %, sa confiance dans la volonté de changement et d’unité.



Oligui Nguema a souligné que cette légitimité lui confère une responsabilité sacrée : servir, protéger, unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. Son engagement s’inscrit dans une vision claire : transformer le pays à travers une gouvernance responsable et participative. Il a également exprimé sa gratitude envers les pays amis et les institutions internationales qui ont accompagné cette transition, notamment en saluant la présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement, ainsi que les observateurs électoraux.



Le nouveau président a annoncé que l’élection du 12 avril clôture la période de transition et marque le retour à l’ordre constitutionnel. Il a précisé que les prochaines étapes incluront l’organisation des élections législatives et locales, prévues respectivement en septembre, octobre et novembre 2025, pour assurer au pays un parlement élu rapidement. La mise en place des institutions telles que le Conseil économique, social, environnemental et culturel est également programmée pour cette année.



Sur le plan juridique, Oligui Nguema a rappelé l’importance de la justice, de la lutte contre la corruption et de l’impunité, en insistant sur la nécessité d’un État de droit performant. Il a aussi évoqué les attentes sociales, notamment en matière de santé, d’éducation, d’accès à l’eau, à l’énergie, au logement et à la sécurité. Sur le plan économique, il a affirmé que le Gabon restera une terre d’opportunités, avec des mesures pour encourager l’investissement, la transformation des matières premières et la création d’emplois, notamment pour la jeunesse.



Le président a également évoqué la place du Gabon sur la scène internationale. Il a salué le retour du pays dans la grande famille de l’Union africaine et exprimé sa volonté de renforcer la diplomatie gabonaise. Il a annoncé l’organisation prochaine de sommets africains et francophones à Libreville, pour continuer à faire entendre la voix du Gabon dans le concert des nations.



Enfin, il a insisté sur le besoin d’unité et de solidarité pour bâtir un Gabon nouveau, capable de relever tous les défis. La fête de la Libération, désormais tournante dans les provinces, symbolisera cet esprit de développement partagé. Dans une note d’optimisme, Oligui Nguema a encouragé ses compatriotes à rêver grand, à cultiver l’espoir et à œuvrer ensemble pour un avenir lumineux.



Ce discours d’investiture s’inscrit dans une démarche de reconstruction profonde, où la stabilité, la justice sociale et le développement économique seront les piliers d’un Gabon résolument tourné vers l’avenir. Le président Oligui Nguema a ainsi tracé une feuille de route claire pour son mandat, espérant rassembler tous les Gabonais autour d’un projet commun de renaissance nationale.





































