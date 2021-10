Gamou Tivaouane / Antoine Félix Diome au Khalife général des Tidianes : « La famille de El Hadj Malick Sy a toujours œuvré dans la vulgarisation de la connaissance spirituelle »

Venu transmettre le message du chef de l’État à la famille de El Hadj Malick Sy à l'occasion de la célébration de la nuit du gamou marquant la naissance du prophète Mohamed (SWS), le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rappelé au Khalife général des Tidianes, le rôle important joué par les vénérés guides religieux du pays dans la transmission du savoir à la jeunesse du pays et de la sous-région.



"Aujourd'hui est un jour très important pour la Oummah Islamique car, il marque la naissance de notre cher bien aimé le Prophète Mohamed (PSL). Nos vénérés chefs religieux en l'occurrence Serigne El Hadj Malick Sy profitaient de ce jour pour orienter les fidèles musulmans dans le droit chemin. La famille de El Hadj Malick Sy a toujours œuvré dans la vulgarisation de la connaissance spirituelle, gage d'une bonne éducation et de la formation de la jeunesse pour le développement du pays", a rappelé d'emblée le ministre de l'intérieur.



Par ailleurs, le ministre Félix Abdoulaye Antoine Diome, qui rapporte le message du chef de l'État a souligné que le gouvernement, le pays dans sa diversité, le président Macky Sall à sa tête, reconnaît la mission importante que joue les cités religieuses de Maodo dans la formation des jeunes, dans un monde en perpétuelle mutation politique, économique, sociale et culturelle. "Nous sommes venus vous transmettre les salutations du président de la République Macky Sall à l'endroit de toute la famille Sy. Je voudrais vous dire que nous sommes conscients de cette mission que vous jouez dans la formation des jeunes. C'est pourquoi le président de la République Macky Sall sollicite vos prières afin de continuer à diriger le pays dans le chemin du développement et de l'émergence", conclut le ministre Abdoulaye Antoine Félix Diome qui a tenté de capter l'attention des religieux à travers un récital de versets coraniques dans son discours...





























dakaractu