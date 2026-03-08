Golf Sud- Un dealer, en possession de pierres de crack (dérivé de la cocaïne), tombe !

Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud a procédé, ce 7 mars 2026, à l’interpellation d’un individu en possession de quinze (15) pierres de crack (dérivé de la cocaïne), conditionnées pour la vente.

Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de stupéfiants aux abords de la pharmacie de Golf Sud. Le suspect utilisait ce secteur comme point de ralliement pour ravitailler ses clients.

Un dispositif de surveillance et de filature a été immédiatement mis en place par la brigade de recherches. Les enquêteurs ont observé le suspect alors qu'il récupérait un gobelet dissimulé dans une cachette, à proximité d'une boutique.

L'intervention rapide des agents a permis de neutraliser l'individu. La fouille du récipient a révélé la présence de quinze (15) pierres de drogue dure (crack), soigneusement enveloppées dans du papier aluminium.

Le mis en cause a été placé sous le régime de la garde à vue. Il est poursuivi pour détention et trafic de substances vénéneuses (crack). L'enquête se poursuit afin de remonter la filière d'approvisionnement.