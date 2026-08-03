Grand-Yoff : Arrestation de deux receleurs présumés pour vol à l’arraché et tentative de corruption

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mis fin aux activités de deux individus impliqués dans un vaste réseau de recel de téléphones portables de luxe. L'un des suspects a tenté d'acheter le silence des forces de l'ordre en leur proposant une forte somme d'argent.

L’affaire a débuté le vendredi 31 juillet 2026 par le dépôt d'une plainte. Un citoyen, M. Barry, s'est présenté aux forces de l’ordre suite au vol avec violence de son iPhone 13 Pro Max. L'agression s'était déroulée le lundi précédent, aux alentours de 8 h 45, près du rond-point des HLM Grand-Yoff. Deux individus circulant à moto l'avaient surpris par-derrière avant de lui arracher son terminal des mains.





Le stratagème du papier aluminium



Les investigations techniques et les recherches sur le terrain ont rapidement porté leurs fruits. Les enquêteurs ont localisé le signal du téléphone volé aux abords de la pharmacie de la Patte d’Oie. Sur place, la perquisition a permis de découvrir le téléphone de la victime enveloppé dans du papier aluminium — une technique prisée des malfaiteurs pour bloquer les ondes GPS. L'appareil était dissimulé sous l'étal de fortune de K. Ndao, un vendeur de café de 53 ans résidant à la cité Millionnaire. Un second appareil de grande valeur, un iPhone 14 Pro Max, se trouvait au même endroit. Interrogé par les policiers, le commerçant a nié toute implication, affirmant ignorer la provenance des téléphones.



Flagrant délit et tentative de corruption



L'opération a également permis d'interpeller un complice présumé. À la vue des cartes professionnelles des policiers, M. Lo, un homme de 42 ans se disant vendeur d'ordinateurs, a tenté de cacher un iPhone 13 Pro Max dans son pantalon. Pris sur le fait, le suspect a également jeté au sol un Samsung Galaxy A05 verrouillé. Durant son transfert vers le commissariat, le quadragénaire a tenté de corrompre les agents en leur offrant une somme comprise entre 250 000 et 300 000 F CFA contre sa libération immédiate. La fouille corporelle du suspect a permis de saisir 280 000 F CFA en espèces ainsi que deux autres téléphones d'origine douteuse.

Les deux mis en cause ont been placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement pour identifier les propriétaires légitimes des différents terminaux saisis.

