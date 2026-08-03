Le paradoxe du bijou de Moumy Kébé : un bracelet d'une valeur de 12 millions de FCFA porté avec effacement

À l'occasion du grand Magal de Touba, la mécène Momy Kébé s'est distinguée par sa sobriété caractéristique, malgré l’attention portée sur un attribut de grande valeur.

Selon les informations rapportées par la rédaction de Dakarposte, elle arborait un bracelet estimé à 12 millions de FCFA.

Fidèle à ses habitudes, l'intéressée a choisi la voie de la retenue, fuyant ostentation et clameur publique.



Moumy Kébé semble faire sienne la maxime selon laquelle la véritable valeur n'a nul besoin de s'exhiber pour exister.

Au-delà des apparitions publiques, c'est avant tout par ses actions philanthropiques que cette figure de la bienfaisance marque les esprits. L'essentiel de son engagement se déploie dans l'ombre, loin du tumulte médiatique.



Ce sont les bénéficiaires de ses œuvres charitables qui, par un bouche-à-oreille grandissant, propagent la réputation de sa générosité. Sans chercher l'éloge ni la lumière, elle s'impose aujourd'hui comme un modèle d'altruisme et de distinction singulière.