Grosse perte pour Idrissa Seck- Omar Fall, un des éléments de sa garde rapprochée, n'est plus !

C'est en début de soirée de ce mardi que la mauvaise nouvelle est parvenue à la rédaction de dakarposte.



En effet, il nous revient que le chef de file du parti "Rewmi" (Idrissa Seck) vient de perdre un fidèle collaborateur, en l'occurrence Omar Fall. Ce dernier, rappelé à Dieu, était au nombre des membres de sa garde rapprochée.



Comme son ombre, ce "bodyguard" suivait partout Idy durant ses déplacements professionnels et/ ou privés en respectant des procédures précises, avec discrétion et dans le strict respect des lois.







Selon des informations fiables en notre possession, il ressort que feu Omar Fall est décédé des suites d'un accident de la circulation. "De retour d'un voyage, avec le Grand Serigne Pape Ibrahima Diagne, il revenait à Dakar. Malheureusement, il a rendu l'âme dans cet accident survenu en cours de route" fait savoir une source.



"Quelle mauvaise nouvelle pour moi et ma famille de Dieuppeul avec le décès par accident sur la route de Touba de Oumar Fall mon ami et jeune frère de Dieuppeul. L'ami de tout le monde. Fidèle et loyal à son leader Idrissa Seck de rewmi. Un homme serviable . Dur dur. Dieuppeul perd un serviteur" témoigne, affligé, un ami du disparu



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à son ami et grand frère Idrissa Seck, au Grand Serigne Pape Ibrahima Diagne bref à tous ceux qui ont connu le valeureux et courtois ("machallah") Omar Fall.







Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!