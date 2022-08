Grosse perte pour Me Wade et le PDS...Décès de la "soeur" Astou Sonko

Dakarposte a appris qu'une "dévouée militante du PDS" a tiré sa révérence. Astou Sonko, puisqu'il s'agit d'elle, est décédée hier.

Aux dernières nouvelles, celle qui a été l'initiatrice de "Sargaal Me Wade", décrite "courtoise, engagée, généreuse"..., repose désormais au cimetière musulman de Ouakam



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances à sa fratrie biologique éplorée, à Me Abdoulaye Wade et aux militants et sympathisants du PDS.



Que Dieu accueille la défunte Astou Sonko dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique